Exposition Mémoire de peau Rama Tall & Serigne Boye La Chapelle-Saint-Luc

Exposition Mémoire de peau Rama Tall & Serigne Boye

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 09:00:00

fin : 2026-04-03 12:00:00

2026-03-06

À travers cette exposition, Rama Tall et Serigne Boye explorent l’identité africaine sous toutes ses formes rituels, héritages, gestes du quotidien et liens intergénérationnels.



L’exposition mêle portraits, symboles et scènes de vie, pour raconter une culture où le corps devient support de mémoire une peau sur laquelle s’inscrivent traditions, émotions et récits. .

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12 reservation@la-chapelle-st-luc.eu

