Exposition Mémoire des trains à Mouilles Ault

Exposition Mémoire des trains à Mouilles

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-01

Projectez-vous à l’époque où trains et tramways desservaient le Vimeu… Car, le saviez-vous ? Au début du 20e siècle, le Vimeu avait son propre réseau ferroviaire, ainsi et par exemple, l’on pouvait monter dans le train à Woincourt direction Ault pour une journée de détente à la mer ! Incroyable mais vrai !

Cette exposition vous fait découvrir l’histoire oubliée des Trains à Mouilles.

Une époque oubliée pour beaucoup, qui a laissé des traces dans le paysage actuel, et à laquelle Didier Louvel et Yannick Leroy, deux passionnés de cette page d’histoire locale, ont consacré cette exposition, en mettant en commun leurs travaux de recherches.

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Gratuit

Projectez-vous à l’époque où trains et tramways desservaient le Vimeu… Car, le saviez-vous ? Au début du 20e siècle, le Vimeu avait son propre réseau ferroviaire, ainsi et par exemple, l’on pouvait monter dans le train à Woincourt direction Ault pour une journée de détente à la mer ! Incroyable mais vrai !

Cette exposition vous fait découvrir l’histoire oubliée des Trains à Mouilles.

Une époque oubliée pour beaucoup, qui a laissé des traces dans le paysage actuel, et à laquelle Didier Louvel et Yannick Leroy, deux passionnés de cette page d’histoire locale, ont consacré cette exposition, en mettant en commun leurs travaux de recherches.

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Gratuit .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

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English :

Project yourself back to the days when trains and streetcars served the Vimeu? Did you know? At the beginning of the 20th century, the Vimeu had its own rail network, so you could hop on a train at Woincourt and head for Ault for a relaxing day at the seaside! Incredible but true!

This exhibition introduces you to the forgotten history of the Trains à Mouilles.

Didier Louvel and Yannick Leroy, two enthusiasts of this page of local history, have pooled their research to create this exhibition.

During library opening hours.

Free

L’événement Exposition Mémoire des trains à Mouilles Ault a été mis à jour le 2026-03-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS