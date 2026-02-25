Exposition, Mémoire d’un lieu Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Exposition, Mémoire d’un lieu

Exposition des élèves de 2 TEN 2 (Transition énergétique et numérique) du Lycée professionnel A. Croizat de Tarnos

Dans le cadre du projet Jeunes en librairie en collaboration avec la Librairie Des Colettes et la médiathèque, les élèves ont visité l’Hermione et participé à un atelier Parés à embarquer . Lors de cette visite, ils ont fait des relevés photographiques et manuscrits décrivant l’ambiance des lieux.

Ils ont, par la suite, participé à un atelier animé par Viviane Michel, artiste plasticienne, afin de créer leurs livres d’artiste mettant en valeur les photographies prises et leurs écrits.

Tout public Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

