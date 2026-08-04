Informations pratiques

Les Trois Lacs

Exposition Mémoire partagée, cultures croisées Millénium 2027

Salle polyvalente Jean Erisay, Place Du 18 Mars 1962 Les Trois Lacs Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-09-18

fin : 2027-09-26

Date(s) :

2027-09-18

Intitulée Mémoire partagée, cultures croisées, cette exposition internationale est consacrée à l’épopée des barons de Tosny. Elle s’appuie sur un partenariat entre la Normandie avec Les Trois Lacs, l’Italie avec San Vito dei Normanni et l’Angleterre avec Flamstead. Le parcours met en lumière le rôle des Tosny dans la construction du duché et leur participation aux grandes dynamiques européennes du Moyen Âge, à travers documents historiques, reconstitutions, cartes et un dispositif audiovisuel immersif. Une tapisserie pédagogique, inspirée de la tradition de Bayeux, illustre les liens entre Tosny et Venables, tandis qu’un catalogue scientifique, enrichi des recherches historiques récentes, accompagne l’exposition. .

Salle polyvalente Jean Erisay, Place Du 18 Mars 1962 Les Trois Lacs 27940 Eure Normandie info@ccgvenables.org

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English : Exposition Mémoire partagée, cultures croisées Millénium 2027

L’événement Exposition Mémoire partagée, cultures croisées Millénium 2027 Les Trois Lacs a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Seine Eure