EXPOSITION MÉMOIRE PLURIELLE – Centre culturel Léopold Sedar Senghor Port-en-Bessin-Huppain, 24 mai 2025 07:00, Port-en-Bessin-Huppain.

Calvados

EXPOSITION MÉMOIRE PLURIELLE Centre culturel Léopold Sedar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-24

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-05-24

Corinne Delusseau-Rouxel, Ghislain Delusseau et Marie Romain exposent leurs oeuvres.

Le titre « Mémoire plurielle » s’est imposé parce que ce trio d’artistes partage une thématique commune, la mémoire. Chacun d’eux l’évoque par sa technique, mais surtout, par sa sensibilité grâce à son langage artistique. C’est le rapport au temps entretenu par la mémoire, avec des témoignages d’une époque, des traces de vie, du temps qui passe (…) que ces artistes interprètent et présentent en peinture, estampe, céramique, sculpture et installation.

Centre culturel Léopold Sedar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 centreculturel@portenbessin-huppain.fr

English : EXPOSITION MÉMOIRE PLURIELLE

Corinne Delusseau-Rouxel, Ghislain Delusseau and Marie Romain exhibit their works.

The title « Mémoire plurielle » was chosen because this trio of artists share a common theme: memory. Each evokes it through his or her own technique, but above all, through the sensitivity of their own artistic language. It is the relationship with time maintained by memory, with testimonies of an era, traces of life, the passing of time (…) that these artists interpret and present in painting, printmaking, ceramics, sculpture and installation.

German : EXPOSITION MÉMOIRE PLURIELLE

Corinne Delusseau-Rouxel, Ghislain Delusseau und Marie Romain stellen ihre Werke aus.

Der Titel « Mémoire plurielle » (Plurale Erinnerung) hat sich durchgesetzt, weil dieses Künstlertrio ein gemeinsames Thema teilt: die Erinnerung. Jeder von ihnen beschwört es durch seine Technik, aber vor allem durch seine Sensibilität dank seiner künstlerischen Sprache herauf. Es ist die Beziehung zur Zeit, die durch das Gedächtnis aufrechterhalten wird, mit Zeugnissen einer Epoche, Lebensspuren, der Zeit, die vergeht (…), die diese Künstler interpretieren und in Malerei, Druckgrafik, Keramik, Skulptur und Installation präsentieren.

Italiano :

Corinne Delusseau-Rouxel, Ghislain Delusseau e Marie Romain espongono le loro opere.

Il titolo « Mémoire plurielle » (memoria plurale) è stato scelto perché questo trio di artisti ha un tema comune: la memoria. Ognuno di loro la evoca attraverso la propria tecnica, ma soprattutto attraverso la propria sensibilità e il proprio linguaggio artistico. È il rapporto con il tempo mantenuto dalla memoria, con le testimonianze di un’epoca, le tracce di vita, lo scorrere del tempo (…) che questi artisti interpretano e presentano in pittura, stampa, ceramica, scultura e installazione.

Espanol :

Corinne Delusseau-Rouxel, Ghislain Delusseau y Marie Romain exponen sus obras.

Se ha elegido el título « Mémoire plurielle » (Memoria plural) porque este trío de artistas comparte un tema común: la memoria. Cada uno de ellos la evoca a través de su propia técnica, pero sobre todo, a través de su propia sensibilidad y lenguaje artístico. Es la relación con el tiempo que mantiene la memoria, con los testimonios de una época, las huellas de la vida, el paso del tiempo (…) lo que estos artistas interpretan y presentan en pintura, grabado, cerámica, escultura e instalación.

L’événement EXPOSITION MÉMOIRE PLURIELLE Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2025-05-12 par OT Bayeux Intercom