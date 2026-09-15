EXPOSITION – MÉMOIRE TSIGANE : À LA DÉCOUVERTE D’UNE HISTOIRE ET D’UNE CULTURE MÉCONNUES Béziers
vendredi 6 novembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
EXPOSITION – MÉMOIRE TSIGANE : À LA DÉCOUVERTE D’UNE HISTOIRE ET D’UNE CULTURE MÉCONNUES
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-11-06
Découvrez l’histoire des Tsiganes, entre persécutions, traditions et richesse culturelle, et leur contribution à l’histoire de France.
Cette exposition retrace l’histoire des Tsiganes – Roms, Sinti, Gitans et Manouches, encore trop souvent absente du récit national. Elle revient sur les persécutions subies par ces communautés, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, tout en mettant en lumière la richesse de leurs cultures, de leurs traditions et leur contribution à l’histoire de France. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : EXPOSITION – MÉMOIRE TSIGANE : À LA DÉCOUVERTE D’UNE HISTOIRE ET D’UNE CULTURE MÉCONNUES
Discover the history of the Romani people—marked by persecution, traditions, and cultural richness—and their contribution to French history.
L’événement EXPOSITION – MÉMOIRE TSIGANE : À LA DÉCOUVERTE D’UNE HISTOIRE ET D’UNE CULTURE MÉCONNUES Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
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