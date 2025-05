Exposition « Mémoires » – Rue Jean Jaurès Arnay-le-Duc, 20 juin 2025 14:00, Arnay-le-Duc.

Côte-d’Or

Exposition « Mémoires » Rue Jean Jaurès Galerie Les Bains-Douches Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Début : 2025-06-20 14:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

Blanche des Cats, Brigitte Gazdac et Lamine Maiga exposent leurs oeuvres pour votre plus grand plaisir. À découvrir sans attendre !

Mémoires, héritages et transmissions forment le socle invisible mais fondamental de notre identité. Ces dimensions entremêlées, tissent la trame de nos existences, influençant à la fois ce que nous sommes et ce que nous devenons.

Elles sont des récits, des sensations, des empreintes inscrites dans nos corps et nos esprits. Chaque souvenir personnel qu’il soit clair ou diffus porte en lui des fragments d’un passé vécu, mais aussi réinventé par l’émotion et l’interprétation. A l’échelle collective, les mémoires culturelles, historiques et sociales inscrivent chaque individu dans un continuum plus vaste, offrant des repères, des appartenances, mais aussi parfois des blessures. Ces mémoires, qu’elles soient lumineuses ou douloureuses, agissent comme des phares guidant nos choix et nos manières d’être.

Reconnaitre et interroger ce qui nous constitue, c’est embrasser une démarche de lucidité et de liberté. C’est oser regarder, choisir ce que nous voulons perpétuer, transformer ou abandonner. C’est dans cet équilibre fragile mais puissant que se situe la possibilité d’une identité pleinement vivante, à la fois ancrée dans ses racines et ouverte à son devenir. .

Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 07 55 tourisme@ccarnayliernais.fr

