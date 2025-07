Exposition Mémoires d’Amboise, 1939-1945 Amboise

1 Quai du Général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-08-07 09:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-08-07

L’exposition de photographies « Mémoires d’Amboise, 1939-1945 », vous propose de découvrir la ville d’Amboise dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale.

Du 07 au 31 août 2025, rendez-vous en l’église Saint Florentin pour l’exposition « Mémoires d’Amboise, 1939-1945 ».

Cette exposition vous invite à plonger dans le quotidien d’Amboise pendant la Seconde Guerre mondiale, à travers une sélection de photographies, souvent inédites, données aux archives municipales par Madame Parent et Monsieur Charpentier. .

English :

The photo exhibition « Mémoires d’Amboise, 1939-1945 » (Memories of Amboise, 1939-1945) takes you on a journey of discovery of the town of Amboise during the turmoil of the Second World War.

German :

Die Fotoausstellung « Mémoires d’Amboise, 1939-1945 », bietet Ihnen die Möglichkeit, die Stadt Amboise in den Wirren des Zweiten Weltkriegs zu entdecken.

Italiano :

La mostra fotografica « Mémoires d’Amboise, 1939-1945 » offre uno sguardo sulla città di Amboise durante i tumulti della Seconda guerra mondiale.

Espanol :

La exposición fotográfica « Mémoires d’Amboise, 1939-1945 » ofrece una visión de la ciudad de Amboise en la agitación de la Segunda Guerra Mundial.

