Exposition Mémoires de Fessenheim, un patrimoine alsacien Mulhouse

55 rue du Pâturage Mulhouse Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-09-09 10:00:00

fin : 2025-12-31 16:00:00

2025-09-09 2025-11-02 2025-11-12 2025-12-24 2025-12-27 2025-12-31

Fermée en 2020, la centrale de Fessenheim reste un lieu de mémoire pour ses anciens employés et les habitants du territoire. Depuis 2019, le musée recueille témoignages, objets et archives pour préserver cette histoire collective.

Au-delà de son patrimoine industriel, la centrale a profondément marqué l’Alsace elle a transformé la vie locale, dynamisé l’économie et fait naître une mémoire humaine encore vivante aujourd’hui. Entre héritage transfrontalier, enracinement régional et impact social, elle demeure un symbole fort de l’histoire contemporaine du territoire. .

55 rue du Pâturage Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 48 50 reservations@electropolis.tm.fr

