EXPOSITION MEMOIRES DE PIERRE ATELIER ANNIE GABRIELLE MALLET Saint-Plancard samedi 20 juin 2026.

Saint-Plancard

EXPOSITION MEMOIRES DE PIERRE

ATELIER ANNIE GABRIELLE MALLET 8 Route de Cazaril Saint-Plancard Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-26

Une exo autour des pierres

L’atelier d’Annie Gabrielle Mallet reçoit Nuria Ricart et les enfants des écoles de Larroque, Figarol et Montespan . .

ATELIER ANNIE GABRIELLE MALLET 8 Route de Cazaril Saint-Plancard 31580 Haute-Garonne Occitanie terredechoixterracor@gmail.com

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English :

An exo around stones

L’événement EXPOSITION MEMOIRES DE PIERRE Saint-Plancard a été mis à jour le 2026-06-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE