EXPOSITION MEMOIRES DE PIERRE ATELIER ANNIE GABRIELLE MALLET Saint-Plancard
EXPOSITION MEMOIRES DE PIERRE ATELIER ANNIE GABRIELLE MALLET Saint-Plancard samedi 20 juin 2026.
Saint-Plancard
EXPOSITION MEMOIRES DE PIERRE
ATELIER ANNIE GABRIELLE MALLET 8 Route de Cazaril Saint-Plancard Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-26
Une exo autour des pierres
L’atelier d’Annie Gabrielle Mallet reçoit Nuria Ricart et les enfants des écoles de Larroque, Figarol et Montespan . .
ATELIER ANNIE GABRIELLE MALLET 8 Route de Cazaril Saint-Plancard 31580 Haute-Garonne Occitanie terredechoixterracor@gmail.com
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English :
An exo around stones
L’événement EXPOSITION MEMOIRES DE PIERRE Saint-Plancard a été mis à jour le 2026-06-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE