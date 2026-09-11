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Exposition : mémoires des Tréfileries, Hôtel des Ingénieurs, Le Havre

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel des Ingénieurs · Le Havre

Exposition : mémoires des Tréfileries, Hôtel des Ingénieurs, Le Havre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel des Ingénieurs
Adresse
9 rue Charles-Porta, 76600 Le Havre
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime

Exposition : mémoires des Tréfileries 19 et 20 septembre Hôtel des Ingénieurs Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette exposition revient sur l’histoire des Tréfileries, fleuron de l’industrie havraise du siècle dernier. Fondées en 1892 par Lazare Weiller, les Tréfileries furent à la fois une usine emblématique et un véritable quartier de la ville du Havre. Plus d’un siècle après leur création, l’usine a disparu, tout comme une grande partie des bâtiments et des logements. Pourtant, des traces demeurent : des noms de rues, des ateliers, des habitations, des rails, quelques bars… et surtout un souvenir encore très présent, porté par ceux qui ont fait la richesse du lieu.
Une vingtaine de Havrais ont confié leurs souvenirs à l’association Les Cueilleurs d’Histoires. Ils ont travaillé dans le quartier, vécu à la Cité des Polonais, à la Cité des Tréfileries ou aux Champs-Barets, connu les chaudrons des lavoirs, les chaînes des ateliers de tréfilage (technique de mise en forme à froid du métal), la ferveur des colonies de vacances et les luttes syndicales.

Hôtel des Ingénieurs 9 rue Charles-Porta, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Vallée Béreult Seine-Maritime Normandie
Cette exposition revient sur l’histoire des Tréfileries, fleuron de l’industrie havraise du siècle dernier. Fondées en 1892 par Lazare Weiller, les Tréfileries furent à la fois une usine emblématique…

© Archives nationales américaines

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