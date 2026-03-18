Exposition Mémoires des Tréfileries Le Hangar Zéro Le Havre

Exposition Mémoires des Tréfileries

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-09

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-04-09

À l’occasion du centenaire de la disparition de Jules Durand, le Hangar Zéro accueille une exposition créée en collaboration avec Les Cueilleurs d’Histoires, retraçant les souvenirs des habitants de la Cité des Tréfileries.

À travers les souvenirs d’anciens habitants et habitantes, une partie de l’histoire ouvrière du Havre se raconte la vie dans la Cité des Tréfileries et la Cité des Polonais, l’usine, l’entraide, les fêtes, les générations qui ont fait vivre ce territoire. Une mémoire vivante, transmise avant qu’elle ne s’efface pour que celles et ceux qui ont façonné ce quartier ne restent pas dans l’ombre.

Cette exposition est proposée par la Ville du Havre en collaboration avec l’association Les Cueilleurs d’Histoires.

Des ateliers de témoignages sont proposés les mercredis 15 et 29 avril entre 14h et 17h. Chacun est invité à venir raconter, partager une anecdote, une photo, un souvenir… pour que cette histoire commune continue de se construire, ensemble. Un livret accompagne le propos de l’exposition et sera consultable sur le lieu de l’exposition. .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

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English : Exposition Mémoires des Tréfileries

L’événement Exposition Mémoires des Tréfileries Le Havre a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie