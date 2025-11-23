EXPOSITION MÉMOIRES D’OURS, CONFIDENCES DE NOUNOURS MÉDIATHÈQUE Fonsorbes

EXPOSITION MÉMOIRES D’OURS, CONFIDENCES DE NOUNOURS

MÉDIATHÈQUE Impasse du Trepade Fonsorbes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-02-13

Venez découvrir un programme d’animations autour de l’ours.

Si l’ours est d’abord un animal sauvage, il est aussi une figure importante de l’art, de la littérature et un incontournable objet familier. Au préalable, figure de force, de peur et de majesté, il devient figure de douceur, de tendresse et parfois même de nostalgie. Cette exposition retrace le parcours unique de ce symbole inscrit dans notre histoire et notre culture.

Entre mémoires et confidences, elle se veut participative et expose notamment un ensemble de nounours prêtés pour l’occasion par des amateurs, voire des amoureux de tous âges… .

English :

Come and discover a program of bear-related activities.

