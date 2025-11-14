Exposition Mémoires du quartier Archives municipales et communautaire Olga de Saint-Affrique La Rochelle
Archives municipales et communautaire Olga de Saint-Affrique 25B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime
Début : Vendredi 2025-11-14
fin : 2025-12-19
2025-11-14
Michel Crépeau, Armand Bouffenie, Jeffers Fiawoo, Aurore Hillairet… figures locales re-découvertes par les enfants du CLAR.
Archives municipales et communautaire Olga de Saint-Affrique 25B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 53 91 archives@ville-larochelle.fr
English : Exhibition Mémoires du quartier
Michel Crépeau, Armand Bouffenie, Jeffers Fiawoo, Aurore Hillairet? local figures re-discovered by CLAR children.
German : Ausstellung Mémoires du quartier
Michel Crépeau, Armand Bouffenie, Jeffers Fiawoo, Aurore Hillairet? lokale Persönlichkeiten, die von den Kindern des CLAR neu entdeckt wurden.
Italiano :
Michel Crépeau, Armand Bouffenie, Jeffers Fiawoo, Aurore Hillairet: figure locali riscoperte dai bambini del CLAR.
Espanol : Exposicion Mémoires du quartier
Michel Crépeau, Armand Bouffenie, Jeffers Fiawoo, Aurore Hillairet… figuras locales redescubiertas por los niños de la CLAR.
