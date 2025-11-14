Exposition Mémoires du quartier Archives municipales et communautaire Olga de Saint-Affrique La Rochelle

Exposition Mémoires du quartier

Archives municipales et communautaire Olga de Saint-Affrique 25B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-11-14

fin : 2025-12-19

2025-11-14

Michel Crépeau, Armand Bouffenie, Jeffers Fiawoo, Aurore Hillairet… figures locales re-découvertes par les enfants du CLAR.

English : Exhibition Mémoires du quartier

Michel Crépeau, Armand Bouffenie, Jeffers Fiawoo, Aurore Hillairet? local figures re-discovered by CLAR children.

German : Ausstellung Mémoires du quartier

Michel Crépeau, Armand Bouffenie, Jeffers Fiawoo, Aurore Hillairet? lokale Persönlichkeiten, die von den Kindern des CLAR neu entdeckt wurden.

Italiano :

Michel Crépeau, Armand Bouffenie, Jeffers Fiawoo, Aurore Hillairet: figure locali riscoperte dai bambini del CLAR.

Espanol : Exposicion Mémoires du quartier

Michel Crépeau, Armand Bouffenie, Jeffers Fiawoo, Aurore Hillairet… figuras locales redescubiertas por los niños de la CLAR.

