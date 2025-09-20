Exposition « Mémoires en partage : 1939-1945 Vos Archives, Notre Histoire » Archives départementales Du Val-D’oise Pontoise

Exposition « Mémoires en partage : 1939-1945 Vos Archives, Notre Histoire » 20 et 21 septembre Archives départementales Du Val-D’oise Val-D’Oise

Visite libre (fiches explicatives à disposition)

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette exposition présente des documents inédits, issus de la Grande Collecte effectuée en 2024.

Lettres, journaux intimes, coupures de presse, affiches, photographies, objets souvenirs… Cette exposition ne se prétend pas exhaustive. Elle donne à voir des instants de vie, grâce aux dons effectués par des Valdoisiens et des Valdoisiennes, complétés par des documents issus de nos fonds (archives publiques et acquisitions). Découvrez les destins croisés de René, Jeanne, Lucienne, Roger…, de la « drôle de guerre » aux mois suivant la Libération.

Archives départementales Du Val-D’oise 3 Av. de la Palette, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Larris / Maradas / Palette / Bocage Val-D’Oise Île-de-France

Photographie d’un groupe de civils et de soldats américains

et français posant dans la région d’Enghien, [août 1944], ADVO, 1 Fi 200 677.