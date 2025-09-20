Exposition « Mémoires & Témoignages » Maison des Arts Farébersviller

Exposition « Mémoires & Témoignages » Maison des Arts Farébersviller samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Mémoires & Témoignages » 20 et 21 septembre Maison des Arts Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir les courtes vidéos et l’exposition photographique, rendues possibles grâce à des natifs de la cité et du village qui nous ont confié et partagé un petit bout de leur histoire de vie. Tout au long de ce week-end, vous pourrez écouter les témoignages de « gens qui aiment Far ». Nous les remercions d’avoir consacré un peu de leur temps pour constituer une compilation destinée à la mémoire de demain.

Cette fois-ci, c’est une « Boîte à histoires » qui va se remplir chaque année d’anecdotes, avec pour objectif de garder une trace de la mémoire collective à travers des portraits de Farébersvillois et de figures locales qui aiment raconter la vie à Far, hier et aujourd’hui.

Armé de votre smartphone, vous pourrez scanner le QR code du cliché et ainsi ouvrir la boîte à souvenirs. Vous y retrouverez peut-être une connaissance ou un membre de votre famille !

Nous avons également fait de la place sur nos murs pour accueillir une vingtaine de panneaux réalisés par les services des Archives départementales de la Moselle, retraçant l’histoire des cités minières.

Maison des Arts 5 rue de la Bonne Fontaine, 57450 Farebersviller Farébersviller 57450 Moselle Grand Est 06.72.65.62.05 https://www.farebersviller.com/ https://www.facebook.com/villedefarebersviller/ Une petite ferme sise au cœur du village de Farébersviller, vieille probablement de près de trois siècles, encore coquette malgré les outrages du temps. En 1990, séduit par sa beauté rustique, le Conseil municipal décide de l’acquérir. Il fallait à tout prix la sauver d’une déchéance fatale, lui rendre une seconde jeunesse, bref, préserver ce patrimoine légué par nos ancêtres.

C’est ainsi que, petit à petit, a été restaurée celle que l’on a appelée « Maison d’Art Local », en tenant compte, autant que possible, de l’architecture d’antan. Outre les professionnels du bâtiment, les jeunes, dans le cadre d’une Opération Prévention Été, et des bénévoles dynamiques et efficaces ont retroussé leurs manches pour lui redonner un air de jouvence et un cachet exceptionnel.

Rebaptisée Maison des Arts, elle accueille régulièrement expositions et spectacles intimistes.

Une partie de la maison abrite une école d’antan et a été réaménagée avec des meubles lorrains d’époque.

Venez découvrir les courtes vidéos et l’exposition photographique, rendues possibles grâce à des natifs de la cité et du village qui nous ont confié et partagé un petit bout de leur histoire de vie. …

© Service communication – IK – ville de Farébersviller