Exposition mémorielle Wuenheim

À Wuenheim, la société d’histoire rend hommage aux incorporés de force avec une exposition touchante mêlant photos, récits et mémoire vivante. Un regard fort sur les destins brisés de la Seconde Guerre mondiale. Fin de l’exposition Dimanche 14 Décembre 2025 à 17h00

À la salle des fêtes de Wuenheim, la société d’histoire Histoire et Mémoire de Wuenheim propose sa 10e exposition, empreinte d’émotion et de respect. Intitulée Les incorporés de force de Wuenheim , cette exposition mémorielle rend un hommage profond aux malgré-nous et malgré-elles, enrôlés contre leur gré dans l’armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale.

À travers une sélection de photos agrandies, de documents d’archives et de textes retraçant leurs parcours individuels, cette exposition donne visage, nom et histoire à ces destins bouleversés. Un devoir de mémoire essentiel, porté avec sobriété et humanité, pour ne pas oublier les souffrances silencieuses de toute une génération.

Un espace de convivialité avec buvette permettra d’échanger et de prolonger la visite dans une atmosphère respectueuse et fraternelle. 0 .

English :

In Wuenheim, the historical society pays tribute to those drafted into the army with a moving exhibition combining photos, stories and living memory. A powerful look at the shattered destinies of the Second World War. Exhibition closes: Sunday, December 14, 2025 at 5:00 p.m

German :

In Wuenheim ehrt der Geschichtsverein die Zwangsrekrutierten mit einer berührenden Ausstellung, die Fotos, Erzählungen und lebendige Erinnerung miteinander verbindet. Ein starker Blick auf die gebrochenen Schicksale des Zweiten Weltkriegs. Ende der Ausstellung: Sonntag, 14. Dezember 2025 um 17.00 Uhr

Italiano :

A Wuenheim, la società storica rende omaggio a coloro che furono arruolati nell’esercito con una mostra commovente che unisce foto, storie e memoria vivente. Uno sguardo potente sui destini sconvolti della Seconda guerra mondiale. Chiusura della mostra: domenica 14 dicembre 2025 alle ore 17.00

Espanol :

En Wuenheim, la Sociedad Histórica rinde homenaje a los alistados en el ejército con una conmovedora exposición que combina fotos, historias y memoria viva. Una poderosa mirada a los destinos destrozados de la Segunda Guerra Mundial. Cierre de la exposición: domingo 14 de diciembre de 2025 a las 17.00 horas

