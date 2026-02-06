EXPOSITION MEMORIES NKAS PASSAGE CARNOT Pau

EXPOSITION MEMORIES NKAS

PASSAGE CARNOT 16B Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-10

Dans le Passage Carnot, au cœur de Pau, l’exposition prend place à deux pas des Halles de Pau, dans un secteur vivant où l’on circule à pied, entre commerces, terrasses et lieux culturels. Un cadre central, facile d’accès, qui invite à faire une pause artistique au fil d’une balade en centre-ville.

Entre street art et pop art, cette exposition propose un regard coloré et graphique, nourri de références visuelles des années 1980 à 2000. Les œuvres jouent avec les codes urbains, la culture populaire et l’imaginaire collectif de ces décennies. Une visite qui parle autant à la mémoire qu’à l’œil, accessible à tous, amateurs curieux comme passionnés. .

PASSAGE CARNOT 16B Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 52 79 04 nkas.paintart@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : EXPOSITION MEMORIES NKAS

L’événement EXPOSITION MEMORIES NKAS Pau a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Pau