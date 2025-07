EXPOSITION MÉNIL Salle des Fêtes Ménil

EXPOSITION MÉNIL Salle des Fêtes Ménil samedi 9 août 2025.

EXPOSITION MÉNIL

Salle des Fêtes Route de Château-Gontier Ménil Mayenne

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-17

2025-08-09

Exposition à Ménil

11 artistes amateurs et passionnés sont heureux de vous présenter leurs œuvres surprenantes et originales !

Entrée libre

de 14h à 18h en semaine

de 10h à 12 et de 14h à 18h le weekend et le 15 août

Tombola gratuite

Informations claude.j.fouassier@orange.fr .

claude.j.fouassier@orange.fr

English :

Exhibition in Ménil

German :

Ausstellung in Ménil

Italiano :

Mostra a Ménil

Espanol :

Exposición en Ménil

