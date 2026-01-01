Exposition mensuelle à Sézanne Espace 18 Sézanne

Exposition mensuelle à Sézanne

Espace 18 60 Rue Notre Dame Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 14:00:00

fin : 2026-02-19 18:00:00

Date(s) :

2026-01-16

L’Espace 18 de Sézanne accueille une nouvelle exposition mensuelle du 19 décembre 2025 au 15 janvier 2026, ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h.Tout public

L’Espace 18 est un lieu de rencontres et d’échanges mêlant espace professionnel et culturel, animé exclusivement par les bénévoles de l’association.

Du 16 janvier 2026 au 19 février 2026, il accueille sa nouvelle exposition mensuelle, visible du lundi au vendredi de 14h à 18h. Intitulée Une Symphonie Plurielle, cette exposition de l’artiste Christine Chayoux invite au voyage à travers des œuvres allant de la légèreté de l’aquarelle à la profondeur de la peinture à l’huile.

L’entrée est libre, offrant à chacun l’occasion de découvrir cette parenthèse culturelle au cœur de Sézanne et de soutenir la création artistique locale. .

Espace 18 60 Rue Notre Dame Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 6 80 30 89 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition mensuelle à Sézanne

Espace 18 in Sézanne is hosting a new monthly exhibition from December 19, 2025 to January 15, 2026, open Monday to Friday, 2pm to 6pm.

L’événement Exposition mensuelle à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme de Sézanne et sa région