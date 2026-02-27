Exposition Mère et fille célèbrent le printemps des poètes Loches
Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-31
2026-03-13
Les gravures de Rebecca Loulou et les poèmes de Rose Desrez s’accordent et nous interpellent. Mère et fille s’exposent à la médiathèque.
En accès libre sur les horaires d’ouverture de la médiathèque.
Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com
