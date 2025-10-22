Exposition Meriem Bennani, Sole crushing Lafayette Anticipations Paris

Déployée sur toute la hauteur du bâtiment, l’installation sonore Sole Crushing réunit plus d’une centaine de tongs et de claquettes qui jouent une composition musicale. Rendues vivantes, les chaussures frappent de leurs semelles divers supports et créent ainsi un ensemble insolite de percussions.

Meriem Bennani explore le vivre ensemble et la place de l’individu dans la collectivité. Tantôt en chœur, tantôt en solistes, à l’unisson ou en réponse les unes aux autres, ces tongs sans corps évoquent les individus d’une foule en mouvement, dans une manifestation, un stade ou une cérémonie de dakka marrakchia. Geste simple et banal, ce claquement de tong, une fois démultiplié, unit le groupe dans une même pulsation, celle d’une force qui dépasse l’individu.

Pour cette réinterprétation inédite de l’œuvre initialement présentée dans l’exhibition For My Best Family à la Fondazione Prada en 2024-25, l’artiste invite Reda Senhaji (Cheb Runner) à composer une nouvelle bande-son et crée une installation spécialement pensée pour les espaces de Lafayette Anticipations.

Commissaire : Elsa Coustou

À l’occasion de son exposition personnelle à Lafayette Anticipations, Meriem Bennani met en scène un orchestre d’un nouveau genre à la croisée d’une symphonie et d’un soulèvement, et transforme la Fondation en vaste caisse de résonance.

Du mercredi 22 octobre 2025 au dimanche 08 février 2026 :

