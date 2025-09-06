Exposition « Merveilles du patrimoine en Val de Loire » Amboise

Venez découvrir l’exposition « Merveilles du patrimoine en Val de Loire », une immersion poétique dans l’univers architectural et historique du Val de Loire.

Du 06 au 28 septembre 2025, l’artiste Jean-Michel Roux invite le public à découvrir sa nouvelle création Merveilles du patrimoine en Val de Loire , en l’église Saint Florentin à Amboise.

À travers 40 aquarelles originales, cette exposition rend hommage aux plus beaux châteaux du Val de Loire, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Inauguration de l’exposition le 06 septembre à 17h30 en présence de l’artiste. .

Placette Florentin Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 42

English :

Come and discover the « Merveilles du patrimoine en Val de Loire » exhibition, a poetic immersion in the architectural and historical universe of the Loire Valley.

German :

Entdecken Sie die Ausstellung « Merveilles du patrimoine en Val de Loire » (Wunder des Kulturerbes im Loiretal), ein poetisches Eintauchen in die architektonische und historische Welt des Loiretals.

Italiano :

Venite a scoprire la mostra « Le meraviglie del patrimonio della Valle della Loira », un’immersione poetica nel mondo architettonico e storico della Valle della Loira.

Espanol :

Venga a descubrir la exposición « Maravillas patrimoniales del Valle del Loira », una inmersión poética en el mundo arquitectónico e histórico del Valle del Loira.

