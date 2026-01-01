Exposition Merveilles médiévales Office de Tourisme Saint-Brieuc
Exposition Merveilles médiévales
Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-07 13:30:00
fin : 2026-03-30 17:30:00
2026-01-07
Bienvenue dans Merveilles médiévales : l’exposition immersive qui vous plonge au coeur du Moyen-Age !
Cette exposition présente la vie quotidienne au Moyen-Age, à l’époque des ducs du 15ème siècle, à travers des illustrations réalisées par des artistes bretons contemporains.
Vous découvrirez comment on mangeait, on s’habillait, on faisait la fête au Moyen-Age, mais aussi à quoi ressemblaient les livres, les enluminures, les châteaux…
Exposition à découvrir aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.
Atelier créatif animé par l’illustratrice Virginie Lusseau pendant les vacances de Février. (Sur réservation). .
Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 50
