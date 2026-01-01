Exposition Merveilles médiévales Office de Tourisme Saint-Brieuc

Exposition Merveilles médiévales

Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 13:30:00

fin : 2026-03-30 17:30:00

Date(s) :

2026-01-07

Bienvenue dans Merveilles médiévales : l’exposition immersive qui vous plonge au coeur du Moyen-Age !

Cette exposition présente la vie quotidienne au Moyen-Age, à l’époque des ducs du 15ème siècle, à travers des illustrations réalisées par des artistes bretons contemporains.

Vous découvrirez comment on mangeait, on s’habillait, on faisait la fête au Moyen-Age, mais aussi à quoi ressemblaient les livres, les enluminures, les châteaux…

Exposition à découvrir aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Atelier créatif animé par l’illustratrice Virginie Lusseau pendant les vacances de Février. (Sur réservation). .

Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Merveilles médiévales Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-12-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme