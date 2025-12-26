Exposition Merveilles Médiévales, Saint-Brieuc

Exposition Merveilles Médiévales

2 Quater Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-01-07

Cette exposition présente la vie quotidienne au Moyen-Age, à l’époque des ducs du 15ème siècle à travers des illustrations réalisées par des artistes contemporains. Vous découvrirez comment on mangeait, on s’habillait, on faisait la fête au Moyen-Age, mais aussi à quoi ressemblait les livres, les enluminures, les châteaux…

Exposition visible pendant les heures d’ouverture de l’Office de Tourisme. .

