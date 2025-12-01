EXPOSITION MES AMIS, MES PASSIONS, MES VOYAGES… ET ON OUBLIES LES EMMERDES PAR JACQUES DUPUY CHEZ ARABESQUE Arabesque Centre d’Art Maison bleue Saint-Cyprien
EXPOSITION MES AMIS, MES PASSIONS, MES VOYAGES… ET ON OUBLIES LES EMMERDES PAR JACQUES DUPUY CHEZ ARABESQUE Arabesque Centre d’Art Maison bleue Saint-Cyprien mardi 16 décembre 2025.
EXPOSITION MES AMIS, MES PASSIONS, MES VOYAGES… ET ON OUBLIES LES EMMERDES PAR JACQUES DUPUY CHEZ ARABESQUE
Arabesque Centre d’Art Maison bleue 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 10:00:00
fin : 2025-12-21 12:00:00
Date(s) :
2025-12-16
Du mardi 16 au dimanche 21 décembre de 10h à 12h et de 17h à 19h > Exposition Mes amis, mes passions, mes voyages… Et on oublies les emmerdes par Jacques Dupuy chez Arabesque.
Tout public.
Entrée libre.
Contact 06 47 92 61 32 arabesquestc…
.
Arabesque Centre d’Art Maison bleue 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 47 92 61 32
English :
Tuesday 16 to Sunday 21 December, 10am to 12pm and 5pm to 7pm > Exhibition Mes amis, mes passions, mes voyages… Et on oubllies les emmerdes by Jacques Dupuy at Arabesque.
Open to all.
Free admission.
Contact 06 47 92 61 32 arabesquestc…
German :
Dienstag, 16. bis Sonntag, 21. Dezember, von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 17.00 bis 19.00 Uhr > Ausstellung Mes amis, mes passions, mes voyages… Et on oublies les emmerdes von Jacques Dupuy bei Arabesque.
Für die gesamte Öffentlichkeit.
Freier Eintritt.
Kontakt: 06 47 92 61 32 arabesquestc…
Italiano :
Da martedì 16 a domenica 21 dicembre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 > Mostra Mes amis, mes passions, mes voyages… Et on oubllies les emmerdes di Jacques Dupuy presso Arabesque.
Aperta a tutti.
Ingresso libero.
Contatto: 06 47 92 61 32 arabesquestc…
Espanol :
Del martes 16 al domingo 21 de diciembre, de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 19.00 h > Exposición Mes amis, mes passions, mes voyages… Et on oubllies les emmerdes de Jacques Dupuy en Arabesque.
Abierta a todos.
Entrada gratuita.
Contacto: 06 47 92 61 32 arabesquestc…
L’événement EXPOSITION MES AMIS, MES PASSIONS, MES VOYAGES… ET ON OUBLIES LES EMMERDES PAR JACQUES DUPUY CHEZ ARABESQUE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-10-31 par OT DE SAINT CYPRIEN