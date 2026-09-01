Informations pratiques

Aix-en-Provence

Exposition – « Mes Années 70 »

Du 22/09 au 14/11/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h. La mezzanine – Provence Photo Vidéo 5 Cours Sextius Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-22 10:00:00

fin : 2026-11-14 19:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Bernard Gonce nous présente ses années 70 .

Un voyage nostalgique dans les années 70 à Aix-en-Provence en Noir et Blanc. Le temps du premier appareil photo, des copains et de l’insouciance. .

La mezzanine – Provence Photo Vidéo 5 Cours Sextius Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 27 56 09 sextius@ppv-aix.com

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English :

Bernard Gonce takes us back to the 1970s.

L’événement Exposition – « Mes Années 70 » Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence