Exposition Mes parents, les écrans et moi Place du 11 novembre Saugues
Exposition Mes parents, les écrans et moi Place du 11 novembre Saugues mardi 3 février 2026.
Exposition Mes parents, les écrans et moi
Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-03
Dans le cadre du Mois du Numérique.
.
Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Digital Month.
L’événement Exposition Mes parents, les écrans et moi Saugues a été mis à jour le 2026-01-31 par Communauté de communes des rives Haut-Allier