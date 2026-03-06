Exposition Messages/Images, Graphisme d’intérêt général Amiens

Exposition Messages/Images, Graphisme d’intérêt général

50 Rue de la République Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-04-06

À l’occasion des 30 ans de la revue Graphisme en France, le Centre national des arts plastiques (Cnap) et la Cité internationale de la langue française présentent une commande publique inédite Messages/Images, Graphisme d’intérêt général.

Ce projet réunit seize designers graphiques qui ont été invités à créer des affiches originales explorant des enjeux contemporains tels que la démocratie, l’inclusion, la diversité ou encore l’espoir.

Pensées comme des outils de réflexion et de dialogue, ces affiches visent à réaffirmer la puissance du graphisme dans l’espace public, non comme outil publicitaire, mais comme médium critique et citoyen.

Visite guidée samedi 11 avril -14h30

Sur inscription

50 Rue de la République Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 10 10 bibam@amiens-metropole.com

English :

To mark the 30th anniversary of the magazine Graphisme en France, the Centre national des arts plastiques (Cnap) and the Cité internationale de la langue française present an original public commission: Messages/Images, Graphisme d?intérêt général.

Sixteen graphic designers have been invited to create original posters exploring contemporary issues such as democracy, inclusion, diversity and hope.

Conceived as tools for reflection and dialogue, these posters aim to reaffirm the power of graphic design in the public space, not as an advertising tool, but as a critical and civic medium.

Guided tour: Saturday April 11 2.30pm

Registration required

