Exposition Messey autrefois Médiathèque « L’Épicerie des Mots » Messey-sur-Grosne

Exposition Messey autrefois Médiathèque « L’Épicerie des Mots » Messey-sur-Grosne mercredi 3 septembre 2025.

Exposition Messey autrefois

Médiathèque « L’Épicerie des Mots » 2 rue de la Rièpe Messey-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-03

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-09-03

À l’occasion des 10 ans de la médiathèque venez voyager dans le temps au travers d’une exposition sur le patrimoine, avec des cartes postales anciennes. Un focus particulier est mis sur l’évolution de la médiathèque, sa transformation, sa modernisation au service de tous les habitants. .

Médiathèque « L’Épicerie des Mots » 2 rue de la Rièpe Messey-sur-Grosne 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 05 28 bibli.messey@orange.fr

English : Exposition Messey autrefois

German : Exposition Messey autrefois

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Messey autrefois Messey-sur-Grosne a été mis à jour le 2025-08-24 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II