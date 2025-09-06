EXPOSITION MÉTABOLISME DE JULES HIDROT Montpellier

L’Espace Saint-Ravy a le plaisir d’accueillir, du 6 au 28 septembre 2025, l’exposition Métabolisme, rassemblant des œuvres du photographe et plasticien Jules Hidrot. Ses photographies et ses installations in situ, conçues spécialement pour l’Espace Saint Ravy, invitent les visiteurs à percevoir l’espace urbain d’un œil nouveau, immergés dans une ville recomposée et réinterprétée.

Vernissage le vendredi 5 septembre 2025 à 18h30

À travers ses œuvres photographiques issues de différentes séries, ainsi que d’installations in situ, Jules Hidrot cherche à ouvrir une réflexion sur la complexité du réel et invite le visiteur à concevoir l’image urbaine d’une manière renouvelée. L’artiste photographie la ville en repérant les formes et les textures qui la composent et transforme ces fragments urbains en compositions graphiques autonomes, presque abstraites. Il retourne certaines de ses photographies et porte un grand soin au cadrage, créant un jeu formel et un espace dans lequel les repères du visiteur sont brouillés. L’artiste compose plusieurs œuvres par la répétition d’une prise de vue. Il sature le regard pour ne plus percevoir que des motifs, des rythmes, des tensions.

La notion de doute fait partie intégrante du travail de Jules Hidrot. Il offre une expérience sensorielle et intellectuelle au visiteur, l’amenant à se repositionner face à son environnement quotidien.

L’installation renouvelle également l’expérience de la photographie avec des clichés imprimés en négatif présentés sur un négatoscope.

Sa manière de regarder et d’habiter la ville est aussi une introspection pour l’artiste afin de comprendre ce qui fait écho en lui. .

Place Saint-Ravy Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 34 88 80

English :

From September 6 to 28, 2025, Espace Saint-Ravy is delighted to host the exhibition Métabolisme, featuring works by photographer and visual artist Jules Hidrot. His photographs and site-specific installations, conceived especially for Espace Saint Ravy, invite visitors to perceive urban space from a new angle, immersed in a city recomposed and reinterpreted.

German :

Der Espace Saint-Ravy freut sich, vom 6. bis 28. September 2025 die Ausstellung Metabolismus mit Werken des Fotografen und bildenden Künstlers Jules Hidrot zu beherbergen. Seine Fotografien und ortsgebundenen Installationen, die speziell für den Espace Saint Ravy konzipiert wurden, laden die Besucher dazu ein, den urbanen Raum aus einer neuen Perspektive wahrzunehmen und in eine neu zusammengesetzte und neu interpretierte Stadt einzutauchen.

Italiano :

Dal 6 al 28 settembre 2025, l’Espace Saint-Ravy è lieto di ospitare la mostra Métabolisme, con opere del fotografo e artista visivo Jules Hidrot. Le sue fotografie e installazioni site-specific, progettate appositamente per l’Espace Saint Ravy, invitano i visitatori a guardare con occhi nuovi lo spazio urbano, immersi in una città ricomposta e reinterpretata.

Espanol :

Del 6 al 28 de septiembre de 2025, el Espace Saint-Ravy acoge la exposición Métabolisme, con obras del fotógrafo y artista visual Jules Hidrot. Sus fotografías e instalaciones site-specific, concebidas especialmente para el Espace Saint Ravy, invitan al visitante a una nueva mirada sobre el espacio urbano, inmerso en una ciudad recompuesta y reinterpretada.

