EXPOSITION METALORGIE Lodève

EXPOSITION METALORGIE

2 Boulevard Jean Jaurès Lodève Hérault

Début : 2026-03-06

fin : 2026-04-06

2026-03-06

Quand la ferraille reprend vie Metalorgie, l’art de transformer la matière brute en sculptures vibrantes.

Une exposition collective de quatre artistes soudeurs (Guillaume Thory, Baba Soudure, Tino, KAL Singulière) dédiée à l’art de la récupération.

À partir de morceaux mis de côté, de chutes et de ferraille, l’artiste façonne un nouvel univers. Chaque pièce renaît par l’assemblage, le soudage et le détournement de matière brute. Metalorgie, c’est la rencontre de plusieurs univers dans un même lieu, où le métal reprend vie et raconte une autre histoire.

Ici, la sculpture ne se regarde pas seulement elle se découvre. Les œuvres invitent à tourner autour d’elles, à observer les volumes, les détails, les jeux d’ombres et de textures. .

When scrap metal comes to life: Metalorgie, the art of transforming raw materials into vibrant sculptures.

