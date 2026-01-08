Exposition Métamorphose Châtelais Bibliothèque Segré-en-Anjou Bleu
Exposition Métamorphose Châtelais
Bibliothèque 1 impasse des petits murs Segré-en-Anjou Bleu
Début : 2026-03-04 16:30:00
fin : 2026-03-04 17:30:00
2026-03-04 2026-03-07 2026-03-11 2026-03-14 2026-03-18 2026-03-21 2026-03-25 2026-03-28
Exposition collective Métamorphose du mercredi 4 au samedi 28 mars 2026 à la bibliothèque de Châtelais
Le 739 et le réseau de lecture publique de Segré-en-Anjou bleu vous présentent un exposition itinérante. Découvrez une sélection d’oeuvres réalisées dans le cadre d’ateliers de médiation artistique animés par les artistes Patrick Rocard et Frédéric Jouet. .
Bibliothèque 1 impasse des petits murs Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50
English :
Métamorphose group exhibition from Wednesday, March 4 to Saturday, March 28, 2026 at the Châtelais library
