Exposition Métamorphose Châtelais Bibliothèque Segré-en-Anjou Bleu

Exposition Métamorphose Châtelais

Bibliothèque 1 impasse des petits murs Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Exposition collective Métamorphose du mercredi 4 au samedi 28 mars 2026 à la bibliothèque de Châtelais

Le 739 et le réseau de lecture publique de Segré-en-Anjou bleu vous présentent un exposition itinérante. Découvrez une sélection d’oeuvres réalisées dans le cadre d’ateliers de médiation artistique animés par les artistes Patrick Rocard et Frédéric Jouet. .

Bibliothèque 1 impasse des petits murs Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50

English :

Métamorphose group exhibition from Wednesday, March 4 to Saturday, March 28, 2026 at the Châtelais library

