Exposition Métamorphose Le Bourg-d’Iré Bibliothèque Segré-en-Anjou Bleu

Exposition Métamorphose Le Bourg-d'Iré

Bibliothèque 5 place de l'église Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28

Exposition collective Métamorphose du samedi 7 au samedi 28 février 2026 à la bibliothèque du Bourg-d’Iré.

Le 739 et le réseau de lecture publique de Segré-en-Anjou bleu vous présentent un exposition itinérante. Découvrez une sélection d’oeuvres réalisées dans le cadre d’ateliers de médiation artistique animés par les artistes Patrick Rocard et Frédéric Jouet. .

Bibliothèque 5 place de l'église Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50

English :

Métamorphose group exhibition from Saturday February 7 to Saturday February 28, 2026 at the Bourg-d’Iré library.

