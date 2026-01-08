Exposition Métamorphose Le Bourg-d’Iré Bibliothèque Segré-en-Anjou Bleu
Bibliothèque 5 place de l’église Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Début : 2026-02-07 09:30:00
fin : 2026-02-07 12:00:00
2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28
Exposition collective Métamorphose du samedi 7 au samedi 28 février 2026 à la bibliothèque du Bourg-d’Iré.
Le 739 et le réseau de lecture publique de Segré-en-Anjou bleu vous présentent un exposition itinérante. Découvrez une sélection d’oeuvres réalisées dans le cadre d’ateliers de médiation artistique animés par les artistes Patrick Rocard et Frédéric Jouet. .
Bibliothèque 5 place de l’église Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50
Métamorphose group exhibition from Saturday February 7 to Saturday February 28, 2026 at the Bourg-d’Iré library.
