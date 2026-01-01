Exposition Métamorphose Noyant-la-Gravoyère Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu

Exposition Métamorphose Noyant-la-Gravoyère

Noyant-la-Gravoyère Bibliothèque Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-10 12:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Inauguration de l’exposition collective Métamorphose le samedi 10 janvier 2026 à 10h à la bibliothèque de Noyant-la-Gravoyère.

Le 739 et le réseau de lecture publique de Segré-en-Anjou bleu vous présentent un exposition itinérante. Découvrez une sélection d’oeuvres réalisées dans le cadre d’ateliers de médiation artistique animés par les artistes Patrick Rocard et Frédéric Jouet .

Noyant-la-Gravoyère Bibliothèque Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opening of the group exhibition Métamorphose on Saturday, January 10, 2026 at 10am at the Noyant-la-Gravoyère library.

L’événement Exposition Métamorphose Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme Anjou bleu