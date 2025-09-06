Exposition Métamorphoses de l’âme, par Anna Maria CUTOLO Nogent-le-Rotrou

Exposition Métamorphoses de l'âme, par Anna Maria CUTOLO Nogent-le-Rotrou samedi 6 septembre 2025.

Exposition Métamorphoses de l’âme, par Anna Maria CUTOLO

5 Rue du Paty Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2025-09-06 15:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-06

Ana Maria Cutolo expose à la galerie In Situ.

Les œuvres de Ana Maria Cutolo seront présentes à la galerie dans le cadre de son exposition Métamorphoses de l’âme.

• Vernissage 6 septembre à 18h

• Du 6 au 27 septembre 2025

Ouverture vendredi & samedi de 15h à 18h I Accès libre

Ana Maria Cutolo expose à la galerie In Situ.

Les œuvres de Ana Maria Cutolo seront présentes du 6 au 27 septembre 2025 à Label Friche dans le cadre de son exposition Métamorphoses de l’âme.

« Ce travail de peinture est-il entreprise de résistance ou le désir insatiable de ce qui n’est pas encore né de prendre corps ? Ainsi la violence ne serait pas celle du peintre, mais celle de ce qui désire venir au monde. Par une conception autre que biologique. Éros cosmique ? » note l’artiste. Elle poursuit « Quelque chose d’inconnu, en dehors du temps, dont le désir incommensurable d’être engendré, traverse le peintre, le prend comme outil pour que cela advienne… »

• Vernissage 6 septembre à 18h

• Du 6 au 27 septembre 2025

Ouverture vendredi & samedi de 15h à 18h I Accès libre .

5 Rue du Paty Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 32 40 20 48

English :

Ana Maria Cutolo exhibits at galerie In Situ.

Ana Maria Cutolo?s works will be on display at the gallery as part of her exhibition Métamorphoses de l?âme.

? Opening September 6 at 6pm

? From September 6 to 27, 2025

Open Friday & Saturday, 3 pm to 6 pm I Free admission

German :

Ana Maria Cutolo stellt in der Galerie In Situ aus.

Die Werke von Ana Maria Cutolo werden in der Galerie im Rahmen ihrer Ausstellung Metamorphosen der Seele zu sehen sein.

? Vernissage 6. September um 18 Uhr

? Vom 6. bis 27. September 2025

Öffnungszeiten Freitag & Samstag von 15 bis 18 Uhr I Freier Zugang

Italiano :

Ana Maria Cutolo espone alla galleria In Situ.

Le opere di Ana Maria Cutolo saranno esposte in galleria nell’ambito della sua mostra Métamorphoses de l’âme.

? Inaugurazione il 6 settembre alle 18.00

? Dal 6 al 27 settembre 2025

Aperto venerdì e sabato dalle 15.00 alle 18.00 I Ingresso libero

Espanol :

Ana Maria Cutolo expone en la galería In Situ.

Las obras de Ana Maria Cutolo podrán verse en la galería en el marco de su exposición Métamorphoses de l’âme.

? Inauguración el 6 de septiembre a las 18.00 horas

? Del 6 al 27 de septiembre 2025

Abierto viernes y sábado de 15.00 a 18.00 h I Entrada gratuita

