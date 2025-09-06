Exposition Métamorphoses de l’âme, par Anna Maria CUTOLO Nogent-le-Rotrou
Exposition Métamorphoses de l’âme, par Anna Maria CUTOLO Nogent-le-Rotrou samedi 6 septembre 2025.
Exposition Métamorphoses de l’âme, par Anna Maria CUTOLO
5 Rue du Paty Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 15:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Ana Maria Cutolo expose à la galerie In Situ.
Les œuvres de Ana Maria Cutolo seront présentes à la galerie dans le cadre de son exposition Métamorphoses de l’âme.
• Vernissage 6 septembre à 18h
• Du 6 au 27 septembre 2025
Ouverture vendredi & samedi de 15h à 18h I Accès libre
Ana Maria Cutolo expose à la galerie In Situ.
Les œuvres de Ana Maria Cutolo seront présentes du 6 au 27 septembre 2025 à Label Friche dans le cadre de son exposition Métamorphoses de l’âme.
« Ce travail de peinture est-il entreprise de résistance ou le désir insatiable de ce qui n’est pas encore né de prendre corps ? Ainsi la violence ne serait pas celle du peintre, mais celle de ce qui désire venir au monde. Par une conception autre que biologique. Éros cosmique ? » note l’artiste. Elle poursuit « Quelque chose d’inconnu, en dehors du temps, dont le désir incommensurable d’être engendré, traverse le peintre, le prend comme outil pour que cela advienne… »
• Vernissage 6 septembre à 18h
• Du 6 au 27 septembre 2025
Ouverture vendredi & samedi de 15h à 18h I Accès libre .
5 Rue du Paty Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 32 40 20 48
English :
Ana Maria Cutolo exhibits at galerie In Situ.
Ana Maria Cutolo?s works will be on display at the gallery as part of her exhibition Métamorphoses de l?âme.
? Opening September 6 at 6pm
? From September 6 to 27, 2025
Open Friday & Saturday, 3 pm to 6 pm I Free admission
German :
Ana Maria Cutolo stellt in der Galerie In Situ aus.
Die Werke von Ana Maria Cutolo werden in der Galerie im Rahmen ihrer Ausstellung Metamorphosen der Seele zu sehen sein.
? Vernissage 6. September um 18 Uhr
? Vom 6. bis 27. September 2025
Öffnungszeiten Freitag & Samstag von 15 bis 18 Uhr I Freier Zugang
Italiano :
Ana Maria Cutolo espone alla galleria In Situ.
Le opere di Ana Maria Cutolo saranno esposte in galleria nell’ambito della sua mostra Métamorphoses de l’âme.
? Inaugurazione il 6 settembre alle 18.00
? Dal 6 al 27 settembre 2025
Aperto venerdì e sabato dalle 15.00 alle 18.00 I Ingresso libero
Espanol :
Ana Maria Cutolo expone en la galería In Situ.
Las obras de Ana Maria Cutolo podrán verse en la galería en el marco de su exposición Métamorphoses de l’âme.
? Inauguración el 6 de septiembre a las 18.00 horas
? Del 6 al 27 de septiembre 2025
Abierto viernes y sábado de 15.00 a 18.00 h I Entrada gratuita
L’événement Exposition Métamorphoses de l’âme, par Anna Maria CUTOLO Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-08-24 par OTs DU PERCHE