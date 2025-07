Exposition Métamorphoses Mulhouse

19b Grand Rue Mulhouse Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-07-26 14:00:00

fin : 2025-08-03 18:00:00

2025-07-26 2025-07-30

L’exposition « Métamorphoses » présente une collection de sculptures en céramique réalisées par l’artiste plasticienne, Valérie Schott. A travers ses sculptures anthropomorphes et organiques, l’artiste dévoile un univers marqué au féminin. Vous pourrez découvrir son cheminement artistique, ses inspirations où l’image de l’enveloppe corporelle et de son double semblent être récurrents dans son travail.

Son parcours créatif explore la puissance des liens, transformant l’argile en œuvres uniques empreintes de sens et d’émotions. C’est une vision organique et prolifique que propose l’artiste. Vous pourrez apprécier la subtilité et la complexité des formes entremêlées où la matière devient langage du sensible.

« La terre, l’argile me permet de façonner mon imaginaire en fonction de mes propres questionnements, des émotions du moment. Elle m’offre des possibilités infinies, en m’apportant une source inépuisable de découvertes et d’interprétations. Elle me permet surtout d’être libre. » Valérie Schott

Fermés LUNDI 28 et MARDI 29 JUILLET 2025

19b Grand Rue Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 46 91 67 77 valerie_schott@hotmail.com

