Exposition Métémorphoses au Château du Rivau Lémeré

Exposition Métémorphoses au Château du Rivau

9 Rue du Château Lémeré Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 13.5 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-09-30 19:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-05-01 2026-10-01

En 2026, dans les grandes salles du château, une nouvelle exposition d’art contemporain, commissionnée par Patricia Laigneau, convoque les visiteurs dans un voyage dans l’histoire de l’art, métamorphosé grâce au regard créatif et espiègle des grands artistes de notre temps.

Du 30 mars au 11 novembre, l’exposition Effervescences au Château du Rivau, propose un parcours d’art bouillonnant par le prisme de grands artistes de notre temps et d’artistes émergents, habités par la prise en compte du vivant, de la planète pour une meilleure cohabitation entre l’homme et la nature, ainsi que par les perspectives ouvertes par l’intelligence artificielle. Une programmation estivale avec une exposition réunissant une quarantaine d’artistes modernes et contemporains ; l’exposition, intitulée Effervescences au château du Rivau invite à partager la prise de conscience par des artistes renommés et émergents de nouvelles formes de pensée et de manières de vivre le buzz, l’IA, l’art vitamine C, tumulte dans le vivant, ébullition, allumeurs d’étoiles. 10 .

9 Rue du Château Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 77 47 info@chateaudurivau.com

English :

The Effervescences exhibition at Château du Rivau offers a journey through art that bubbles up through the prism of the great artists of our time and emerging artists, driven by a concern for living beings and the planet, for a better cohabitation between man and nature.

