Exposition Métiers d’Art Eglise de Dissais Mareuil-sur-Lay-Dissais

Exposition Métiers d’Art Eglise de Dissais Mareuil-sur-Lay-Dissais samedi 20 septembre 2025.

Exposition Métiers d’Art 20 et 21 septembre Eglise de Dissais Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

6 artisans d’art exposent dans l’ancienne église de Dissais, rarement ouverte au public

Découvrez le travail de professionnels vitrailliste, calligraphe enlumineure, feutrière, céramiste, maroquinière et restauratrice d’accordéons et apprenez-en plus sur l’histoire de Dissais.

Eglise de Dissais Rue François Sabourin, 85320 Mareuil-sur-lay-Dissais Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire 02 51 30 51 05 http://www.mareuilsurlay.fr/ https://www.facebook.com/MairiedeMareuilsurLayDissais Église de Dissais, site des Trois batailles (guerre de Vendée) Parking

Journées européennes du patrimoine 2025

Mingaco – Collectif Métiers d’Art