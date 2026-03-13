Exposition métiers d’art, JEMA 2026

Logis de la chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:00:00

fin : 2026-04-10 19:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

À l’occasion des JEMA (Journées Européennes des Métiers d’Art) 2026, 10 artisans ont décidé d’unir leurs savoir-faire le temps d’un week-end. L’exposition se tiendra au Château de la Chevallerie du 10 au 12 avril 2026.

Journées Européennes des Métiers d’Art 2026

Au Fil des Siècles, au Fil des Mains

Une exposition unique de 10 artisans d’art au Château de la Chevallerie à Sainte-Gemme-la-Plaine.

À l’occasion des JEMA (Journées Européennes des Métiers d’Art) 2026, 10 artisans ont décidé d’unir leurs savoir-faire le temps d’un week-end. L’exposition se tiendra au Château de la Chevallerie du 10 au 12 avril 2026.

Le thème de cette édition est Du cœur à l’ouvrage . Venez découvrir ces métiers qui ont traversé l’histoire pour se faire une place dans notre monde contemporain.

C’est au cœur d’un édifice magnifique du XIIIe siècle que Lunetière, Tapissier, Canneur-rempailleur, Plumassière, Artiste verrier, Artiste papier, Potière, Feutrière, Peinture à l’aiguille et Tisserande vous feront découvrir leur savoir-faire.

Vous pourrez assister à des démonstrations et ateliers, et mettre à votre tour du cœur à l’ouvrage pour découvrir ces métiers d’art rares. .

Logis de la chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 79 91 85 11 contact@croixbatoncroix.com

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English :

On the occasion of the JEMA (Journées Européennes des Métiers d?Art) 2026, 10 craftsmen have decided to combine their skills for one weekend. The exhibition will be held at the Château de la Chevallerie from April 10 to 12, 2026.

L’événement Exposition métiers d’art, JEMA 2026 Sainte-Gemme-la-Plaine a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud