Parigné-l’Évêque

Exposition Métiers d’Art

2route de Monfort Parigné-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 10:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Expo-vente d’Artisans Métiers d’Art locaux

Quatorze Créateurs référencés Métiers d’Art présenteront au public leurs pièces uniques ou produites en petites séries à la Maison des Glycines de Parigné l’Evêque les 29,30 et 31 mai 2026. Ils partageront leur passion avec les visiteurs qui pourront se faire plaisir en acquérant une pièce ou l’offrir à l’occasion de la fête des pères ou des mères. Des articles de maroquinerie, luminaire, sculptures en métal, tissage, tournage sur bois, marqueterie, mobilier bois, bijoux en verre, coutellerie, et instruments seront exposés. .

2route de Monfort Parigné-l’Évêque 72250 Sarthe Pays de la Loire +33 6 49 93 04 54 boisbyk@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Local arts and crafts expo-sale

L’événement Exposition Métiers d’Art Parigné-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72