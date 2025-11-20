Exposition Métiers de l’Industrie – Forum CCI Seine-et-Marne CCI Seine-et-Marne Serris

Exposition Métiers de l’Industrie – Forum CCI Seine-et-Marne Jeudi 20 novembre, 09h30 CCI Seine-et-Marne Seine-et-Marne

Début : 2025-11-20T09:30:00 – 2025-11-20T12:00:00

Fin : 2025-11-20T09:30:00 – 2025-11-20T12:00:00

Découvrez les métiers et l’histoire de l’industrie à travers une exposition immersive !

Lors du Forum Industrie organisé par la CCI Seine-et-Marne, une exposition composée d’une vingtaine de kakémonos thématiques permettra aux jeunes de découvrir de manière ludique et pédagogique les multiples facettes de l’industrie.

Parmi les thèmes abordés :

Découverte de l’histoire de l’industrie, des premières révolutions industrielles à aujourd’hui,

Diversité des métiers et des parcours professionnels possibles,

5 bonnes raisons de travailler dans l’industrie,

Idées reçues et clichés sur le secteur,

Industrie 4.0 et innovations technologiques,

L’avenir dans l’industrie et les métiers de demain.

Chaque kakémono propose informations, visuels et exemples concrets pour faire découvrir, sensibiliser et inspirer les jeunes sur la richesse, la diversité et l’innovation du secteur industriel.

Une exposition qui complète le forum en offrant une vision globale et interactive de l’industrie, de son histoire à ses perspectives futures.

CCI Seine-et-Marne 1 Av. Johannes Gutenberg, 77700 Serris Serris 77700 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « anais.moreau@seineetmarne.cci.fr »}]

