Exposition Métropole Art 20 ans Salouël

Exposition Métropole Art 20 ans

Avenue du Golf Salouël Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-21

Métropole Art 20 ans s’installe à la Salle des Évents à Salouël pour une grande célébration artistique du 21 février au 1er mars 2026. L’événement réunit une programmation foisonnante conçue pour marquer deux décennies d’initiatives culturelles et d’échanges créatifs au cœur de la métropole.

Le festival présente conférences, concerts, ateliers, performances, stages et animations autour des pratiques contemporaines. Plus de 150 artistes interviennent dans des formats variés, mêlant disciplines visuelles et sonores, pratiques participatives et propositions performatives.

Entrée libre tous les jours de 14h à 18h30

Samedi Dimanche 11h à 18h30

Dimanche 1er mars 11h à 17h30

Salle des Évents (avenue du Golf) à Salouël

Programmation

-Dimanche 22 février 14h démonstration pigments et bière (Katherine Kolas).

-Dimanche 22 février 15h dédicace du livre et de l’oracle de Jean Noël Riou.

-Mardi 24 février 15h atelier calligraphie (Corinne Duvauchelle).

-Mercredi 25 février 15h atelier modelage (Francine Hourriez).

-Jeudi 26 février 14h conférence art et pathologie (Hervé Ganry).

-Jeudi 26 février 16h30 atelier Cyanotype (Gérard Banc).

-Vendredi 27 février 15h atelier dessin/enfants (Laure Dècle).

-Samedi 28 février 20h30 concert ukulélé social band (boissons et pâtisseries sur place).

Avenue du Golf Salouël 80480 Somme Hauts-de-France

English :

Métropole Art 20 ans takes up residence at the Salle des Évents in Salouël for a major artistic celebration from February 21 to March 1, 2026. The event brings together a rich program designed to mark two decades of cultural initiatives and creative exchanges in the heart of the metropolis.

The festival features lectures, concerts, workshops, performances, training courses and events focusing on contemporary practices. Over 150 artists take part in a variety of formats, combining visual and sound disciplines, participative practices and performative proposals.

Free admission: daily from 2 pm to 6:30 pm

Saturday Sunday: 11am to 6:30pm

Sunday, March 1: 11 a.m. to 5:30 p.m

Salle des Évents (avenue du Golf), Salouël

Programming

-Sunday February 22 2pm: pigment and beer demonstration (Katherine Kolas).

-Sunday, February 22, 3pm: book and oracle signing by Jean Noël Riou.

-Tuesday, February 24, 3pm: calligraphy workshop (Corinne Duvauchelle).

-Wednesday, February 25, 3pm: modeling workshop (Francine Hourriez).

-Thursday, February 26, 2pm: art and pathology lecture (Hervé Ganry).

-Thursday, February 26, 4:30pm: Cyanotype workshop (Gérard Banc).

-Friday, February 27 3pm: children’s drawing workshop (Laure Dècle).

-Saturday, February 28, 8:30pm: ukulele social band concert (drinks and pastries on site).

