Exposition Mets en scène ton jouet préféré ! Reichshoffen

Exposition Mets en scène ton jouet préféré !

Cour des Tanneurs Reichshoffen Bas-Rhin

Une poupée, une voiture, des jeux de constructions, des figurines diverses et variées … Sur un plateau ou dans une boite, recréez une action, une histoire, un environnement où votre jouet favori sera le héros principal.

Cour des Tanneurs Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 30 mairie@reichshoffen.fr

English :

A doll, a car, building sets, figurines of all kinds? On a tray or in a box, recreate an action, a story, an environment where your favorite toy is the main hero.

German :

Eine Puppe, ein Auto, Baukästen, verschiedene Figuren? Auf einem Brett oder in einer Schachtel kannst du eine Handlung, eine Geschichte oder eine Umgebung nachstellen, in der dein Lieblingsspielzeug der Hauptheld ist.

Italiano :

Una bambola, un’automobile, set di costruzioni, figurine varie e diverse? Su una tavola o in una scatola, ricreate un’azione, una storia, un ambiente in cui il vostro giocattolo preferito sarà l’eroe principale.

Espanol :

¿Una muñeca, un coche, juegos de construcción, figuritas varias? En un tablero o en una caja, recrea una acción, una historia, un entorno en el que tu juguete favorito será el héroe principal.

