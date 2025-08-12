Exposition Metz, déambulation… la nuit La Porte des Allemands Metz
Exposition Metz, déambulation… la nuit
La Porte des Allemands Boulevard André Maginot Metz Moselle
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-08-12 14:00:00
fin : 2025-08-24 19:00:00
2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26
Exposition photographique de l’association Photo-Forum et plus particulièrement de son groupe de photo nocturne.Tout public
English :
Photographic exhibition by the Photo-Forum association, in particular its night photography group.
German :
Fotoausstellung des Vereins Photo-Forum und insbesondere seiner Nachtfotogruppe.
Italiano :
Mostra fotografica dell’associazione Photo-Forum, in particolare del suo gruppo di fotografia notturna.
Espanol :
Exposición fotográfica de la asociación Photo-Forum, en particular de su grupo de fotografía nocturna.
