Exposition Meung dans la boîte Meung-sur-Loire

Exposition Meung dans la boîte

22 Rue des Remparts Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-10 09:00:00

fin : 2026-02-28 18:30:00

Date(s) :

2026-01-10

Un voyage visuel entre hier et aujourd’hui !

À l’occasion du bicentenaire de la photographie célébré au niveau national en 2026 — la toute première image ayant été fixée en 1826 — la Ville de Meung-sur-Loire propose une exposition qui invite à ouvrir la boîte des souvenirs et à observer l’évolution de notre territoire à travers l’objectif. Meung dans la boîte offre un parcours photographique sensible et documenté, mettant en regard des clichés d’époque, autour de 1900, et des prises de vue contemporaines. Rue après rue, façade après façade, paysages et scènes de vie dialoguent, révélant les transformations urbaines, sociales et humaines, mais aussi les permanences qui fondent l’âme magdunoise. Conçue en partenariat avec les Archives départementales du Loiret et l’association Meung Autrefois. .

English :

A visual journey from yesterday to today!

