Exposition Mhynhuie en fleurs Orangerie du Thabor Rennes 5 – 11 août Ille-et-Vilaine

Découvrez la 1ère exposition de Mhynhuie, artiste et auteure autodidacte

Mhynhuie est une jeune artiste aux origines mixtes dont le coeur a choisi de s’installer au pays du beurre salé et des goélands. La finesse de l’encre de Chine, les couleurs de l’aquarelle et les reflets de la feuille à dorer créent une harmonie délicate dans ses tableaux qui visent à exprimer un apaisement et une sensibilité assumée dans un monde qui va trop vite.

En visitant l’exposition, prenez aussi bien le temps d’admirer les nombreux détails présents dans chaque illustration que de lire les poèmes ou les histoires que Mhynhuie a publié en auto-édition. Ses deux livres sont présentés aux côtés de quelques impressions limitées de ses tableaux pour rendre l’art et la poésie accessibles à tous.

N’hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l’esprit au cours de ce passage éphémère dans la galerie du Thabor de Rennes, c’est en cultivant la curiosité de chacun que nous pourrons rendre le monde meilleur à ceux qui nous succèdent. Bienvenue auprès de la philosophie de Mhynhuie !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-05T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-11T12:30:00.000+02:00

Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine