UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Laurent-de-la-Salanque

EXPOSITION MICHAEL WASELYNCK Saint-Laurent-de-la-Salanque

mercredi 16 septembre 2026 · Saint-Laurent-de-la-Salanque

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Adresse
37 Rue Arago
Ville
66250 Saint-Laurent-de-la-Salanque
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-Laurent-de-la-Salanque

EXPOSITION MICHAEL WASELYNCK

37 Rue Arago Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-16

Venez décourvrir les oeuvres de Michael Waselynck. Série picturale autour du paysage et de la montagne, où géométrie, couleurs et formes découpées se combinent pour créer une représentation poétique, abstraite et contemporaine
  .

37 Rue Arago Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 22 03 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the works of Michael Waselynck. A series of paintings centered on landscapes and mountains, where geometry, colors, and cut-out shapes combine to create a poetic, abstract, and contemporary representation.

L’événement EXPOSITION MICHAEL WASELYNCK Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-09-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

À voir aussi à Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales)