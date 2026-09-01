Informations pratiques

Saint-Laurent-de-la-Salanque

EXPOSITION MICHAEL WASELYNCK

37 Rue Arago Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-16

Venez décourvrir les oeuvres de Michael Waselynck. Série picturale autour du paysage et de la montagne, où géométrie, couleurs et formes découpées se combinent pour créer une représentation poétique, abstraite et contemporaine

.

37 Rue Arago Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 22 03 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the works of Michael Waselynck. A series of paintings centered on landscapes and mountains, where geometry, colors, and cut-out shapes combine to create a poetic, abstract, and contemporary representation.

L’événement EXPOSITION MICHAEL WASELYNCK Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-09-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME