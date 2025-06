Exposition, Michel Drass , Impressionniste de passion Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence 16 août 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-31

2025-08-16

Prisonnier de ses émotions, de sa sensibilité, Michel Drass est désireux de communiquer aux autres son

ressenti ses impressions, spontanément avouées.

A la fois abstrait et impressionniste, il y a deux tableaux en un De près la violence de

l’abstraction et de loin la douceur d’un impressionnisme de passion

Une peinture au couteau qui renforce l’expression en donnant de la dynamique et une

certaine liberté de mouvement dans l’interprétation. Cette peinture permet de laisser une

libre interprétation de l’œuvre. Chacun rentre avec son imaginaire pour créer lui même son

émotion. .

Grand Rue Frédéric Mistral Galerie de Manville

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

A prisoner of his emotions and sensitivity, Michel Drass is eager to communicate his feelings and

impressions to others.

German :

Michel Drass ist ein Gefangener seiner Emotionen und seiner Sensibilität

seine spontan geäußerten Eindrücke mitzuteilen.

Italiano :

Prigioniero delle sue emozioni e della sua sensibilità, Michel Drass è desideroso di comunicare agli altri i suoi sentimenti e le sue impressioni

le sue impressioni, confessate spontaneamente.

Espanol :

Prisionero de sus emociones y de su sensibilidad, Michel Drass desea comunicar a los demás sus sentimientos y sus impresiones

sus impresiones, confesadas espontáneamente.

