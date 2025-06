Exposition « Michel Force peinture » Cloître La Chaise-Dieu 12 juillet 2025 10:00

Haute-Loire

Exposition « Michel Force peinture » Cloître Abbaye La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-08-07 17:30:00

Date(s) :

2025-07-12

Découvrez l’univers de Michel Force à travers ses oeuvres figuratives aux inspirations du 15éme siècle italien et de la peinture flamande autour de l’univers musical au sein d’un lieu mythique le cloître de l’Abbaye de La Chaise-Dieu.

.

Cloître Abbaye

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16

English :

Discover the world of Michel Force through his figurative works inspired by 15th-century Italian and Flemish painting around the musical universe in a mythical setting: the cloister of La Chaise-Dieu Abbey.

German :

Entdecken Sie die Welt von Michel Force mit seinen figurativen Werken, die vom 15. Jahrhundert in Italien und der flämischen Malerei inspiriert sind und sich mit der Welt der Musik beschäftigen, an einem mythischen Ort: dem Kreuzgang der Abtei von La Chaise-Dieu.

Italiano :

Scoprite il mondo di Michel Force attraverso le sue opere figurative ispirate all’Italia del XV secolo e alla pittura fiamminga, che ruotano attorno al mondo della musica in un ambiente leggendario: il chiostro dell’Abbazia di La Chaise-Dieu.

Espanol :

Descubra el universo de Michel Force a través de sus obras figurativas inspiradas en la Italia del siglo XV y en la pintura flamenca, en torno al mundo de la música en un marco legendario: el claustro de la abadía de La Chaise-Dieu.

